Son Heung-min wird heute wegen Frakturen am Auge operiert

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballstar Son Heung-min wird sich am Freitag (Ortszeit) in Großbritannien einer Operation unterziehen.Die britische Zeitung „Telegraph“ schrieb am Donnerstag, Son habe vier verschiedene Frakturen an der Augenhöhle erlitten. Die Operation werde am Freitag vorgenommen.Son hatte sich bei einem schweren Zusammenprall mit einem Gegenspieler im Champions-League-Spiel seines Klubs Tottenham gegen Marseille am Mittwoch verletzt.Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist im Vorfeld der Fußball-WM, die am 21. November in Katar beginnt, wegen Sons Verletzung alarmiert.