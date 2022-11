Warnung vor „Ende des Kim Jong-un-Regimes“ in gemeinsamem Kommuniqué Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

In eine gemeinsame Erklärung der Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA hat die Formulierung „Ende des Kim Jong-un-Regimes“ Eingang gefunden.Die Formulierung taucht im gemeinsamen Kommuniqué auf, das nach dem 54. Sicherheitsberatungstreffen (SCM) zwischen den Verteidigungsministern beider Länder, Lee Jong-sup und Lloyd Austin, am Donnerstag (Ortszeit) in Washington veröffentlicht wurde.Darin steht, US-Verteidigungsminister Austin habe gewarnt, dass jeder nukleare Angriff auf die Vereinigten Staaten oder ihre Verbündeten und Partner, einschließlich des Einsatzes nicht strategischer Atomwaffen, inakzeptabel sei und zum Ende des Kim Jong-un-Regimes führen werde.Mit dem gemeinsamen Kommuniqué werde am Jahresende eine bündnispolitische Bilanz gezogen. Auch diene es als Blaupause für die künftige Ausrichtung der Allianz und entspreche de facto einem diplomatischen Dokument, sagten südkoreanische Regierungsvertreter.Daher wird die Aufnahme der Formulierung „Ende des Kim Jong-un-Regimes“ als scharfe Warnung an Nordkorea verstanden.Die USA hatten bereits im am 27. Oktober veröffentlichten Bericht „Nuclear Posture Review“ vor einem Ende des Kim-Regimes gewarnt. Es gebe kein Szenario, in dem das Kim-Regime Atomwaffen einsetzen und überleben könnte. Jeder Nuklearangriff Nordkoreas auf die USA oder ihre Verbündeten und Partner sei inakzeptabel und werde zum Ende dieses Regimes führen, steht darin.