Abgeordnete Südkoreas und Japans fordern Normalisierung der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Südkoreanische und japanische Abgeordnete haben sich über den Konflikt zwischen beiden Ländern infolge von Problemen in der Vergangenheit besorgt geäußert.Sie waren sich darin einig, dass beide Länder zum Geist der von Präsident Kim Dae-jung und Premierminister Keizo Obuchi im Jahr 1998 veröffentlichten Gemeinsamen Erklärung über eine neue Partnerschaft Südkoreas und Japans zurückkehren und ihr bilaterales Verhältnis schnell normalisieren müssten.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung veröffentlichten die koreanisch-japanische Parlamentarierunion aus koreanischen Abgeordneten und ihr Pendant aus japanischen Parlamentariern auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer Zusammenkunft am Donnerstag in Seoul.Beide Seiten vereinbarten, zu fordern, dass die Regierungschefs beider Länder in ernster Weise Gespräche führen und nach einer neuen Gestalt der Beziehungen streben würden, um die anstehenden bilateralen Angelegenheiten für die Entwicklung und Zukunft beider Länder und Frieden und Stabilität in Nordostasien anzugehen.Die Abgeordneten teilten auch mit, dass sie die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und ballistische Raketen scharf verurteilten. Sie hätten sich geeinigt, einen Sicherheitsdialog zwischen den Parlamenten Südkoreas und Japans aktiv anzustreben. Sie wollten ihre Regierung zu angemessenen Maßnahmen auffordern, um Lösungen für die Menschenrechtsfrage einschließlich der Frage der nach Nordkorea Entführten und die humanitäre Hilfe für Nordkorea zu finden, hieß es.In der Erklärung kommt auch der Wille zur Bewältigung der Probleme aus der Vergangenheit zum Ausdruck. Beide Gruppen vereinbarten, nach dem Zweck der Gemeinsamen Erklärung von 1998 im Geiste der Gegenseitigkeit gemeinsame Bemühungen zu unternehmen, damit die Ehre und die Würde der Menschen, die Schäden zu beklagen hätten, wiederhergestellt werden können.