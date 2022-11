UN-Sprecher: Sicherheitsrat muss angesichts Nordkoreas Raketenstarts mit einer Stimme sprechen

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben angesichts der jüngsten Raketenstarts Nordkoreas gefordert, dass der Sicherheitsrat mit einer Stimme sprechen sollte.Eine entsprechende Äußerung machte UN-Sprecher Stéphane Dujarric auf einer regelmäßigen Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit). Er reagierte damit auf die Meinung, dass es trotz der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas weder vom Sicherheitsrat noch vom Sekretariat eine bedeutende Reaktion zu geben scheine.Man ignoriere das nicht im Geringsten, konterte der Sprecher. Er halte es für sehr wichtig, dass man diesen mehrfachen Raketenstarts Einhalt gebiete. Mehrere davon stellten klare Verstöße gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Daher sei es auch wichtig, vom Sicherheitsrat starke und einheitliche Botschaften zu hören, sagte er.Der UN-Sicherheitsrat will auf Wunsch der USA und Europas am Freitag Uhrzeit New York eine offene Sitzung zur Erörterung des Nordkorea-Problems abhalten.Angesichts des großen Konflikts zwischen den USA und China sowie Russland wird befürchtet, dass mit Einigkeit im Sicherheitsrat kaum zu rechnen ist.