Nachfrage nach Apartments in Seoul sinkt weiter

Photo : YONHAP News

Die Nachfrage nach Apartments in Seoul sinkt inmitten von Zinserhöhungen und des Preisverfalls weiter.Dem öffentlichen Unternehmen Korea Real Estate Board zufolge sank der Index für Nachfrage und Angebot beim Handel mit Apartments in Seoul gegenüber der Vorwoche um 2,5 Punkte auf 72,9 in der laufenden Woche (Stand 31. Oktober).Der Wert ist damit seit der ersten Maiwoche bereits in der 26. Woche in Folge gesunken. Der Rückgang hat sich verglichen mit der Vorwoche (0,6 Punkte) mehr als vervierfacht.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass es mehr verkaufswillige Eigentümer als Kaufinteressenten gibt.Der entsprechende Index für die Provinz Gyeonggi fiel um 3,4 Punkte auf 76,5.