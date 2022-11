UN-Kriegsveteranen aus Frankreich und Niederlanden werden in Südkorea bestattet

Photo : YONHAP News

Drei UN-Veteranen des Koreakriegs aus Frankreich und den Niederlanden werden in Südkorea bestattet.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten gab heute die Entscheidung bekannt, die sterblichen Überreste eines französischen und von zwei niederländischen Veteranen nach Südkorea zu holen und auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan beizusetzen. Am 7. November werde es am Flughafen Incheon eine Zeremonie anlässlich der Ankunft der Überreste geben.Zu ihnen zählt der Franzose Robert Picquenard, der von September 1952 bis Oktober 1953 als UN-Soldat im Koreakrieg gekämpft hatte.Mathias Hubertus Hoogenboom aus den Niederlanden war im Mai 1952 in den Krieg gezogen, sein Landsmann Eduard Julius Engberink im Februar 1952.Die Überreste der drei Veteranen werden nach der Ankunft am 7. November in Incheon vorübergehend auf dem Nationalfriedhof in Seoul aufbewahrt und am 10. November zum UN-Gedenkfriedhof in Busan gebracht.Die Überreste des britischen Kriegsveteranen James Grundy werden ebenfalls an dem Tag zum UN-Gedenkfriedhof überführt. Seit dem Eintreffen in Südkorea werden sie zurzeit noch auf dem Nationalfriedhof in Daejeon aufbewahrt.Das Ministerium hatte im Jahr 2015 das Projekt zur Beisetzung von verstorbenen UN-Kriegsveteranen auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan begonnen. Eine Beisetzung ist auf deren vor dem Tod geäußerten Wunsch oder Wunsch von Hinterbliebenen möglich. Bisher wurden die Überreste von 14 Veteranen nach Busan gebracht.