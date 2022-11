Parlamentarischer Ausschuss verurteilt in Resolution Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Der Verteidigungsausschuss der südkoreanischen Nationalversammlung hat die jüngsten Raketenstarts Nordkoreas scharf verurteilt und einen sofortigen Stopp der Vorbereitungen für dessen siebten Atomtest gefordert.Der Ausschuss verabschiedete in einer Plenarsitzung am Freitag eine entsprechende Resolution.Darin wies das Komitee darauf hin, dass Nordkoreas jüngste Provokationen, darunter das Abfeuern einer ballistischen Rakete über die Nördliche Grenzlinie (NLL) in Richtung Süden, der Start einer Langstreckenrakete und das Artilleriefeuer, Verstöße gegen das innerkoreanische Militärabkommen von 2018 und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellen. Die Abgeordneten forderten die zuständigen nordkoreanischen Behörden zu einem sofortigen Unterlassen solcher Handlungen auf.In der Resolution wird auch eine Warnung ausgesprochen. Sie seien davon überzeugt, dass Nordkorea im Falle fortgesetzter Provokationen Nordkoreas sich selbst international isoliere und vernichte. Dann könnte auch die Existenz des Kim Jong-un-Regimes kaum bewahrt werden. Die nordkoreanischen Behörden müssten für alle künftigen Situationen die Verantwortung tragen, hieß es.