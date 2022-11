Sonderermittlungszentrale befragt Polizisten und Augenzeugen wegen Massengedränge in Itaewon

Photo : YONHAP News

Die für die Klärung der Ursache des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon zuständige Sonderermittlungszentrale hat 85 Personen, darunter Polizisten und Augenzeugen, befragt.Das gab das bei der Nationalen Polizeibehörde eingerichtete Ermittlungshauptquartier in einer Pressekonferenz am Freitag bekannt.Vier Polizisten einschließlich des Leiters des Lagebesprechungsraums der Polizeistation von Yongsan, 14 Mitarbeiter von Läden in der Umgebung sowie 67 Augenzeugen und Verletzte seien befragt worden.Anhand der Aussagen dieser Personen und der Analyse der Aufnahmen von 144 Überwachungskameras würden die Umstände rund um das Desaster rekonstruiert, hieß es.Nach weiteren Angaben hatten Ermittler am 2. November acht Orte, darunter die Polizeibehörde von Seoul sowie die Polizeistation und die Bezirksverwaltung von Yongsan, durchsucht. Die beschlagnahmten Gegenstände würden analysiert.Nach dem Abschluss der Analyse will das Hauptquartier die Beteiligten bestimmen und befragen.