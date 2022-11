Yoon und Steinmeier über Verstärkung der Kooperation für Wirtschaftssicherheit einig

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben sich geeinigt, die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Deutschland im Bereich der Wirtschaftssicherheit zu verstärken.Damit sollten stabile Lieferketten aufgebaut und die Energiesicherheit gefördert werden.Beide Präsidenten teilten ihre Besorgnis über die fortgesetzten Raketenstarts Nordkoreas und kamen darin überein, für eine gemeinsame Reaktion der internationalen Gemeinschaft zu kooperieren.Das gab Yoon bei einem gemeinsamen Presseauftritt im Anschluss an ein Spitzentreffen mit Steinmeier im Büro des Präsidenten in Seoul am Freitag bekannt.Yoon sagte, Südkorea und Deutschland seien zentrale Wirtschaftspartner, und bekundete den Willen für die Kooperation mit Deutschland für die Wirtschaftssicherheit.Yoon sagte weiter, er habe seine Besorgnis über Anzeichen einer Verstärkung des Handelsprotektionismus in Europa geäußert. Er habe um besonderes Interesse Deutschlands, einer Kernnation in der Europäischen Union, gebeten, damit es keine diskriminierenden Maßnahmen gegenüber koreanischen Unternehmen gebe.Nach weiteren Angaben wurde auch vereinbart, dass Südkorea und Deutschland ihre Bemühungen fortsetzen werden, um den Frieden der Ukrainer und ihre Rückkehr in den Alltag zu unterstützen. Sie hätten sich zudem geeinigt, die Partnerschaft für Frieden und Wohlstand in der indopazifischen Region zu verstärken.Steinmeier drückte seine Unterstützung für Yoons Nordkorea-Politik aus. Er verurteilte die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel schürenden Handlungen Nordkoreas, einschließlich der jüngsten Raketenstarts.In Bezug auf das tödliche Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon sagte der Bundespräsident, dass er persönlich und auch im Namen der Bürger Deutschlands sein Beileid ausspreche.Steinmeier hatte vor dem Treffen mit Yoon die Unglücksstelle besucht und Blumen niedergelegt.