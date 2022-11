Nationaler Polizeichef war am Unglücksabend ohne Kenntnis der Lage in Itaewon zu Bett gegangen

Photo : YONHAP News

Der Leiter der Nationalen Polizeibehörde, Yoon Hee-keun, war am Samstag zu Bett gegangen, ohne Kenntnis vom tödlichen Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon zu haben.Die Nationale Behörde teilte mit, dass ihr Chef damals, an einem Feiertag, für einen privaten Termin in die Region Nord-Chungcheong gereist sei und sich dort gegen 23 Uhr schlafen gelegt habe.Am 29. Oktober habe er um 23.32 Uhr eine Kurznachricht über das Unglück von einem zuständigen Polizeibeamten erhalten, diese sei jedoch nicht gelesen worden. Um 23.52 Uhr habe der Beamte vergeblich versucht, Yoon telefonisch zu erreichen, hieß es weiter.Nach weiteren Angaben konnte Yoon erst um 0.14 Uhr am 30. Oktober über das Unglück informiert werden. Er habe dann umgehend telefonisch angeordnet, alle Maßnahmen zum Umgang mit dem Unglück in die Wege zu leiten. Nach seiner Rückkehr nach Seoul um 2.30 Uhr habe er in der Nationalen Polizeibehörde eine Sitzung geleitet, hieß es.Zu der Zeit war auch Präsident Yoon Suk Yeol bereits informiert und mit Maßnahmen für den Umgang mit dem Unglück beschäftigt.