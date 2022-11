Börse in Seoul kann zum Wochenschluss zulegen

Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse Kospi hat am Freitag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,83 Prozent auf 2.348,43 Zähler vor.Im Tagesverlauf hätten die Kurse geschwankt, da Unsicherheit über das Tempo der US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bestehe, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi habe sich um die Marke von 2.320 Punkten bewegt, da die Anleger die Zinserhöhung durch die Fed in dieser Woche verkraften müssten. Am Nachmittag habe der Kospi zulegen können, da die koreanische Währung Won gegenüber dem Dollar an Wert gewonnen habe, wurde Analyst Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.