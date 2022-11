Photo : YONHAP News

Südkorea hat dutzende Kampfjets abheben lassen, nachdem etwa 180 nordkoreanische Kampfflugzeuge an verschiedenen Stellen entdeckt worden waren.Das berichteten Südkoreas Verteidigungsbehörden.Die nordkoreanischen Flugzeuge seien zwischen 11 und 15 Uhr über nordkoreanischem Territorium in der Luft gewesen, berichtete Südkoreas Vereinigter Generalstab JCS am Freitag.Nordkorea hatte zuvor gegen das gemeinsame Luftwaffenmanöver "Vigilant Storm" der USA und Südkoreas scharf protestiert.