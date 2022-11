Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte vier Kurzstreckenraketen in Richtung Westmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte vier ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Westmeer abgefeuert.Die Raketen seien am Samstag zwischen 11.32 Uhr und 11.59 Uhr im Gebiet Dongrim in der Provinz Nord-Pyongan gestartet worden, meldete der Vereinigte Generalstab (JCS).Die vier Projektile seien rund 130 Kilometer weit geflogen und hätten eine Spitzengeschwindigkeit von Mach 5 erreicht. Sie seien in nordkoreanisches Gewässer gestürzt.Südkorea und die USA haben heute ihr Luftmanöver "Vigilant Storm" beendet. Hierfür waren 240 Kampfflugzeuge mobilisiert worden.Am heutigen Samstag seien nach Angaben der südkoreanischen Luftwaffe zwei strategische Bomber vom Typ B-1B und Kampfjets der Typen F-35A und F16 an den Übungen beteiligt gewesen.Das ursprünglich fünftägige Manöver war als Reaktion auf Nordkoreas Raketenstarts in dieser Woche um einen Tag verlängert worden.