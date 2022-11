Nationales 34 Verletzte bei Zugentgleisung in Seoul

Bei einer Zugentgleisung in Seoul sind am Sonntagabend 34 Menschen verletzt worden.



Wie für den Umgang mit Katastrophen zuständige Behörden und die Koreanische Eisenbahn KORAIL berichteten, sei ein Intercity-Zug Mugunghwa bei der Einfahrt in den Bahnhof Yeongdeungpo um 20.52 Uhr entgleist. Sechs Waggons, darunter fünf Personenwagen, waren entgleist.



Von den 279 Fahrgästen seien 34 leicht verletzt worden. Auch Ausländer seien unter den Verletzten. 21 der Verletzten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Die genaue Unglücksursache werde laut KORAIL noch untersucht.



Am Samstagabend war ein Arbeiter der Eisenbahn in Uiwang in der Provinz Gyeonggi von einem Güterzug erfasst worden und gestorben. Ein Kollege wurde bei dem Unfall während Wartungsarbeiten verletzt.