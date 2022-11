Angepasster bivalenter Covid-19-Impfstoff für alle Erwachsenen verfügbar

Photo : YONHAP News

Ein angepasster Covid-19-Impfstoff ist seit dem heutigen Montag für alle Erwachsenen in Südkorea verfügbar.Wie die staatliche Impf-Taskforce am Montag mitteilte, seien die an die Omikron-Variante angepassten Auffrischungsimpfungen für alle Personen im Alter zwischen 18 und 59 erhältlich. Bislang hatten lediglich über 60-Jährige und Menschen mit geschwächtem Immunsystem die zusätzliche Booster-Impfung erhalten.Hersteller der verfügbaren Booster, die speziell an die Omikron-Subvariante BA-1 angepasst sind, sind Moderna und Pfizer.Ab Montag kommender Woche können sich alle Erwachsenen auf Wunsch Booster verabreichen lassen, die speziell an die Subvarianten BA.4 und BA.5 angepasst worden sind.Bislang beschaffte Südkorea 17 Millionen Dosen der bivalenten Corona-Booster.