Internationales Deutsch-Koreanisches Forum: Mitwirkung Südkoreas, Deutschlands und der EU angesichts nordkoreanischer Nuklearfrage notwendig

Teilnehmer eines deutsch-koreanischen Forums haben auf die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit angesichts der nordkoreanischen Nuklearproblematik hingewiesen.



Südkorea, Deutschland und die Europäische Union sollten sich für eine Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik sowie eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen einsetzen.



Kim Hwang-sik, ehemaliger Ministerpräsident Südkoreas, sagte bei einer Panelsitzung des Deutsch-Koreanischen Forums am 3. November in Berlin, Nordkorea habe in letzter Zeit mit der gesetzlichen Verankerung eines atomaren Erstschlags gegen Südkorea dieses unter Druck gesetzt. Als Reaktion darauf gebe es in Südkorea verschiedene Forderungen. Beispielsweise würden eine erweiterte Abschreckung, die nukleare Teilhabe oder die eigene Entwicklung von Atomwaffen diskutiert. Das sei eine ähnliche Situation wie die Debatte über die Nuklearsicherheit Ende der 1970er Jahre in Deutschland zur Amtszeit von Bundeskanzler Helmut Schmidt.



Kim erläuterte, dass die neue Regierung Südkoreas im Grundsatz die Position vertrete, durch eine Verstärkung des Bündnisses mit den USA und die engere Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan das Problem zu lösen. Um inmitten des Hegemonialkonflikts zwischen den USA und China den Weltfrieden und den Wohlstand aufrechtzuerhalten, die nordkoreanische Nuklearproblematik zu lösen und die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern, sei das Zusammenwirken Südkoreas, Deutschlands und der EU notwendig.



Das Deutsch-Koreanische Forum tagte vom 2. bis 6. November in Berlin. In diesem Jahr wurde das 20. Jubiläum gefeiert. Das Deutsch-Koreanische Juniorforum feierte das 10. Jubiläum. In diesem Jahr waren etwa 40 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft beider Länder zu den Diskussionen zusammengekommen.