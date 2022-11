Präsident Yoon entschuldigt sich bei Bürgern für tödliches Massengedränge in Itaewon

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich bei den Bürgern für das tödliche Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon am 29. Oktober entschuldigt.Er entschuldige sich bei den Hinterbliebenen, die mit einer unbeschreiblichen Tragödie konfrontiert seien, und bei den Bürgern, die den Schmerz und die Trauer teilten, sagte er am Montag bei einer Sitzung zur Überprüfung des nationalen Sicherheitssystems.Er wage es nicht, sich mit den Eltern zu vergleichen, die ihre Söhne und Töchter verloren hätten. Aber als Präsident, der das Leben und die Sicherheit der Bürger schützen sollte, trauere er, und sein Herz sei schwer, hieß es.Er bete erneut um die Seelenruhe der Opfer und spende den Hinterbliebenen Worte des Trostes, sagte er weiter.Yoon stellte in Aussicht, verschiedene Systeme in Bezug auf Desaster und Sicherheitsunfälle von Grund auf zu überprüfen und hinsichtlich angehäufter struktureller Probleme Verbesserungen vorzunehmen. Er kündigte auch an, bei anderen Anlässen in Bezug auf Arbeitsunfälle und Katastrophen Sitzungen zur Überprüfung abzuhalten.