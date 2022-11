Internationales Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans sprechen telefonisch über Nordkoreas Raketenstarts

Die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans haben telefonisch diskutiert, wie Nordkoreas Raketenstarts begegnet werden sollte.



Laut dem Außenministerium in Seoul führte Vizeaußenminister Cho Hyun-dong am Montagvormittag mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Wendy Sherman und Takeo Mori ein Telefonat.



Die Vizeaußenminister verurteilten Nordkoreas jüngste Provokationen mit Raketen scharf und erörterten Kooperationsmaßnahmen zwischen den drei Ländern.



Sie wiesen darauf hin, dass Nordkoreas Starts ballistischer Raketen eklatant gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen und eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Stabilität sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in der internationalen Gemeinschaft darstellten.



Auch wurde betont, dass Nordkorea sich mit seinen Provokationen lediglich weiter isoliere. Zudem würden durch ein solches Verhalten das Bündnis zwischen Südkorea und den USA sowie die Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan verstärkt.