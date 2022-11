UN-Ausschuss fordert Japan zum Handeln wegen Sexsklaverei des Militärs in Kriegszeiten auf

Photo : YONHAP News

Ein Ausschuss der Vereinten Nationen hat Japan wegen der sexuellen Sklaverei im Zweiten Weltkrieg zu einer Entschuldigung auf Regierungsebene und Entschädigungen aufgefordert.Der UN-Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte (CCPR) schrieb in einem am Freitag veröffentlichten Bericht, dass Japan in der Trostfrauenfrage keine Fortschritte erzielt habe.Der Ausschuss wies darauf hin, dass die Täter nicht vor Gericht gestellt worden seien und es keine effektive Unterstützung für die Opfer oder eine ausreichende Entschädigung gegeben habe.Das Komitee forderte Japan auf, die Frage der Sexsklaverei in Kriegszeiten durch ein unabhängiges und faires Organ untersuchen zu lassen, alle verwendbaren Beweise bekannt zu machen und die Täter anzuklagen oder im Falle der Feststellung ihrer Schuld zu bestrafen.