Politik Präsident Yoon nimmt an religiösen Gedenkveranstaltungen für Opfer des Desasters in Itaewon teil

Präsident Yoon Suk Yeol hat an einer Gedenkmesse für die Opfer des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon teilgenommen, die am Sonntag in der Kathedrale Myeongdong abgehalten wurde.



Yoon hatte zuvor an einer buddhistischen Zeremonie und an einem evangelischen Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Desasters am 29. Oktober teilgenommen.



Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Veranstaltungen hatte Yoon bei der Messe am Sonntag nicht auf dem Podium gestanden und auch auf eine Traueransprache verzichtet.



Stattdessen sagte er bei einer Stabssitzung, er könne den Schmerz seines schweren Herzens nicht bewältigen, weil er junge Menschen nicht habe schützen können. Die Verantwortung dafür, dass sich solche Desaster nicht wiederholen, liege bei ihm als Präsidenten.



Die Minjoo-Partei Koreas erklärte am ersten Tag nach dem Ende der nationalen Trauerphase, es sei an der Zeit, die Wahrheit zu finden. Sie wolle die Regierung zur Verantwortung ziehen.



Die führende Oppositionspartei forderte außerdem eine offizielle Entschuldigung von Präsident Yoon und den Wechsel des Innenministers.