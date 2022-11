Operation bei Son Heung-min laut koreanischem Fußballverband erfolgreich verlaufen

Photo : YONHAP News

Son Heung-min, Kapitän der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft, hat sich laut dem südkoreanischen Fußballverband erfolgreich einer Operation am Gesicht unterzogen.Ein Vertreter von Korea Football Association (KFA) sagte am Samstag Reportern gegenüber, sie seien von Tottenham Hotspur darüber informiert worden, dass die Operation erfolgreich beendet worden sei.Für Angaben dazu, ob Son bei der Weltmeisterschaft spielen könne, sei es aber noch zu früh.Son hatte sich bei einem schweren Zusammenprall mit einem Gegenspieler im Champions-League-Spiel gegen Marseille am 1. November verletzt. Er musste sich wegen Frakturen an der Augenhöhle einer Operation unterziehen.