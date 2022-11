Präsident Yoon verspricht Wahrheitsfindung wegen Desaster in Itaewon

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den Willen erklärt, die Wahrheit in Bezug auf das tödliche Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon zu finden.Er wolle abhängig von dem Ergebnis die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, sagte Yoon in einer Sitzung zur Überprüfung des nationalen Sicherheitssystems.Yoon wies zudem auf die Notwendigkeit einer massiven Innovation bei der Polizei hin. Hintergrund ist, dass der Polizei vorgeworfen wird, nicht angemessen vorgegangen zu sein, obwohl bereits vor dem Desaster in Itaewon über den Notruf auf mögliche Gefahren hingewiesen worden war.Bei dem Treffen wurde das System zur Reaktion auf Katastrophen und Sicherheitsunfälle, insbesondere die Steuerung von Menschenströmen, erörtert, was als wichtige Ursache für das Desaster von Itaewon gilt. Auch über das Nothilfesystem wurde intensiv diskutiert.Yoon sagte, dass Menschenmassen eine repräsentative Risikosituation seien, mit der man im Alltag konfrontiert sein könne. Abhängig von Ort und Form seien verschiedene Sicherheitsmanagementsysteme erforderlich.Laut dem Präsidialamt wurde auch diskutiert, wie ein passives Vorgehen nach der Anleitung, eine verzögerte Berichterstattung und eine eigenmächtige Abwesenheit verhindert werden können. Verbesserungen des 112 Nothilfe-Systems seien ebenfalls ein Thema gewesen.