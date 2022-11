Parteien streiten nach Trauerphase über Verantwortung für Desaster in Itaewon

Photo : YONHAP News

Nach der nationalen Trauerphase für die Opfer des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon streiten die Parteien nun über die Verantwortung für den Vorfall.Die regierende Partei Macht des Volks warf in ihrer ersten offiziellen Sitzung nach der Trauerphase der Minjoo-Partei Koreas vor, für eine am Unglückstag veranstaltete Kundgebung für einen Rücktritt des Regimes organisiert Teilnehmer mobilisiert zu haben.Krisenchef Chung Jin-suk forderte die führende Oppositionspartei auf, nicht länger die Wut der Bürger zu entfachen und eine Aktion für einen Rücktritt des Regimes durchzuführen. Er bezeichnete dies als „kindische, kleinliche Politik“.Die Minjoo-Partei erklärte, die Zeit des Beileids und des Gedenkens sei vorbei. Nun sei die Zeit der Verantwortung zurückgekehrt. Die Partei forderte erneut eine Entschuldigung von Präsident Yoon Suk Yeol und den Rücktritt der Verantwortlichen.Parteichef Lee Jae-myung sagte, der Rücktritt von Ministerpräsident Han Duck-soo und eine gänzliche Erneuerung der Staatspolitik seien der erste Startpunkt für die Übernahme der Verantwortung für das Desaster.Es sei an der Zeit, nicht nur über eine parlamentarische Untersuchung, sondern auch über die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zu diskutieren.Einige in der Minjoo-Partei erhoben sogar den Verdacht, dass wegen der Bewachung der Residenz des Präsidenten in Hanam-dong der Einsatz des Einsatzkommandos der Polizei für das Unglück im daneben gelegenen Itaewon verzögert worden sei.