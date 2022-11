Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen sechs Beamte wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung bei Desaster in Itaewon ein

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat in Bezug auf das tödliche Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon Ermittlungsverfahren gegen sechs Beamte wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung oder Körperverletzung eingeleitet.Sie sind der ehemalige Chef der Polizeistation von Yongsan, Lee Im-jae, die Zuständige für die Überwachung von Notrufen bei der Polizeibehörde von Seoul, Ryu Mi-jin, die Bezirksleiterin sowie der Feuerwehrchef von Yongsan und zwei für Informationen zuständige Beamte der Polizeistation von Yongsan.Die Polizei wirft Lee und Ryu außerdem ein Pflichtversäumnis vor und zwei Beamten der Polizei von Yongsan Amtsmissbrauch und Verdunkelung.Die Polizei will auch gegen den Chef der Nationalen Polizeibehörde ermitteln, damit alle Vorwürfe geklärt werden können. Auch wird untersucht, ob die Bezirksverwaltung von Yongsan, die für das Katastrophenmanagement zuständig ist, mit den Forderungen der zuständigen Behörden nach der Kooperation möglicherweise nicht in ausreichender Weise umgegangen war.Es wird in Bezug auf die Feuerwehr untersucht, ob 119-Notrufe angemessen behandelt wurden und ob die Feuerschutzmaßnahmen reichten.Die Polizei schloss die Analyse von über 100 beschlagnahmten Gegenständen ab und analysiert noch 6.500 Tonaufzeichnungen von der Situation beim Unglück. Insgesamt 154 Personen, darunter Polizeibeamte und Augenzeugen, wurden befragt.