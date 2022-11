Nordkorea äußert Bedauern über Verurteilung seiner Raketenstarts durch UN

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat großes Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Vereinten Nationen seine Raketenstarts verurteilt haben.Am Freitag hatte UN-Generalsekretär António Guterres Nordkoreas Serie von Raketenstarts scharf verurteilt. Nordkorea rief er dazu auf, Provokationen umgehend zu unterlassen und Gespräche über die Denuklearisierung wieder aufzunehmen.Kim Son-gyong, im nordkoreanischen Außenministerium für internationale Organisationen zuständig, äußerte in einer Erklärung großes Bedauern darüber. Seine Erklärung wurde am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet.Der UN-Generalsekretär habe auf haltlose Weise Anstoß an Nordkoreas Maßnahmen für die Selbstverteidigung genommen, mit denen das Land auf militärische Provokationen durch die USA reagiert habe. Er weise dies kategorisch zurück, so der Vizeminister.Es sei bedauerlich, dass der UN-Generalsekretär die Worte des Weißen Hauses und des US-Außenministeriums wiedergebe, so als sei er deren Sprecher. Ungerechtfertigte und diskriminierende Handlungen Guterres´ seien zum Teil für die erhöhten Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich, hieß es weiter.