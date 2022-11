Südkorea verzeichnet im September Überschuss in Leistungsbilanz

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im September dank eines Überschusses in der Warenbilanz nach einem Defizit wieder einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Das Plus in der Warenbilanz schrumpfte jedoch infolge zurückgegangener Lieferungen nach China und eines anhaltenden Anstiegs der Rohstoffimporte verglichen mit dem Vorjahr um mehr als neun Milliarden Dollar.Nach Angaben der Zentralbank des Landes wurde in der Leistungsbilanz im September nach vorläufigen Schätzungen ein Plus in Höhe von 1,61 Milliarden Dollar verzeichnet.Damit wurde wieder ein Überschuss erzielt, nachdem im August erstmals seit vier Monaten ein Defizit verbucht worden war. Der Überschuss verringerte sich jedoch verglichen mit dem Vorjahresmonat um 8,89 Milliarden Dollar.In der Leistungsbilanz von Januar bis September wurde ein Überschuss in Höhe von 24,14 Milliarden Dollar gemeldet. Das sind gegenüber dem Vorjahr 43,27 Milliarden Dollar weniger.