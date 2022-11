Nordkorea bestreitet Lieferungen von Rüstungsgütern an Russland

Photo : KBS News

Nordkorea hat die Lieferung von Rüstungsgütern an Russland für dessen Krieg in der Ukraine bestritten.In einer am Dienstag von der Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung werden die USA dafür kritisiert, immer wieder "haltlose Gerüchte" über Rüstungslieferungen von Pjöngjang an Moskau zu verbreiten.Der für auswärtige Angelegenheiten im Verteidigungsministerium zuständige Vizeabteilungsleiter wird in der Erklärung mit den Worten zitiert, dass Pjöngjang niemals ein Geschäft mit Russland gemacht habe und dies auch nicht plane.Nordkorea betrachte entsprechende Schritte der USA als Teil des Versuchs, dem internationalen Ansehen Nordkoreas zu schaden, indem die illegale Resolution für Sanktionen des Weltsicherheitsrats gegen Nordkorea angeführt werde, wurde der Beamte weiter zitiert.US-Geheimdienste hatten zuvor gemeldet, dass Nordkorea eine beträchtliche Menge an Artillerie-Munition verdeckt an Russland liefere. Ein hoher Beamter des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums hatte die Angaben bereits im September zurückgewiesen.