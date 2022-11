KORAIL entschuldigt sich für Verspätungen nach Zugentgleisung

Photo : YONHAP News

Die koreanische Eisenbahn hat sich für die Verspätungen nach einer Zugentgleisung am Sonntag in Seoul entschuldigt.Korea Railroad Corporation (KORAIL) entschuldigte sich in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung dafür, dass Züge wegen der Reparaturarbeiten Verspätung hatten oder ausfielen.Seit Dienstag laufe der Betrieb wieder normal.Am Sonntagabend gegen 21 Uhr war ein Mugunghwa-Zug im Bahnhof Yeongdeungpo in Seoul entgleist. Unter den 275 Fahrgästen gab es mehr als 30 Leichtverletzte.Die Arbeiten an den Schienen sollten ursprünglich am Montag um 17.30 Uhr abgeschlossen sein. Tatsächlich konnte der Schaden erst am Montagabend vollständig behoben werden.