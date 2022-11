Samsungs DRAM-Marktanteil fällt auf Acht-Jahres-Tief

Photo : YONHAP News

Der Anteil von Samsung Electronics am globalen DRAM-Markt ist auf den tiefsten Stand seit acht Jahren gesunken.Nach Angaben der Wertpapierfirma Eugene Investment & Securities Co., Ltd. und des Marktforschungsunternehmens IDC schrumpfte der Umfang des globalen DRAM-Markts im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 29,3 Prozent auf 17,97 Milliarden Dollar.Der Umsatz des Marktführers Samsung mit DRAM fiel verglichen mit dem Vorquartal um 33,7 Prozent auf 7,37 Milliarden Dollar.Demnach sank Samsungs Anteil am weltweiten DRAM-Umsatz von 43,7 Prozent im zweiten Quartal um 2,7 Prozentpunkte auf 41 Prozent im dritten Quartal. Das entspreche laut Daten von IDC dem tiefsten Stand seit dem dritten Quartal 2014, teilte Eugene Investment & Securities mit.Der Anteil von SK Hynix stieg dagegen von 27,6 Prozent im zweiten Quartal auf 29,5 Prozent im dritten Quartal. Micron Technology konnte seinen Anteil von 23,4 auf 24,2 Prozent verbessern.