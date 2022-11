Tägliches Passagieraufkommen am Flughafen Incheon übertrifft 90.000

Photo : YONHAP News

Das tägliche Passagieraufkommen am Internationalen Flughafen Incheon hat dank der Erholung der Passagiernachfrage erstmals seit 32 Monaten wieder die 90.000er-Marke übertroffen.Laut dem Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation wurden am Sonntag am größten Flughafen Südkoreas 93.251 Passagiere gezählt. Damit sei erstmals seit dem 24. Februar 2020 die 90.000er-Schwelle überschritten worden.Verglichen mit der Passagierzahl von 9.093 am 1. Januar dieses Jahres hat sich die Zahl mehr als verzehnfacht.Als Grund für den Anstieg wird die Lockerung der Corona-bedingten Einreisebeschränkungen Japans und Taiwans vermutet, die vor dem Ausbruch der Pandemie 24,6 Prozent Anteil an der Passagiernachfrage hatten.Unterdessen beschloss das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen, das Programm der visumfreien Einreise für alle 91 Länder wieder einzuführen, für die visumfreie Einreisen ausgesetzt waren.