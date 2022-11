Messe zur Pallium-Auferlegung für Seouler Erzbischof in Kathedrale Myeongdong stattgefunden

Photo : YONHAP News

Das Erzbistum Seoul der römisch-katholischen Kirche hat eine Messe zur Auferlegung des Palliums für den Metropolitan-Erzbischof Peter Chung Soon-taick abgehalten.Bei der Messe am Montagnachmittag in der Kathedrale Myeongdong wurde dem Seouler Erzbischof Chung das Pallium durch den Apostolischen Nuntius in Korea, Alfred Xuereb, auferlegt.Das Pallium ist ein ringförmiges Band aus Wolle und ein Abzeichen, das die Verantwortung und die Befugnisse von hochrangigen kirchlichen Amtsträgern symbolisiert.Papst Franziskus hatte am 29. Juni im Petersdom im Vatikan 44 neuernannten Metropolitan-Erzbischöfen das Pallium verliehen. Die Messe zur formellen Auferlegung des Palliums für Erzbischof Chung fand dann im Erzbistum Seoul statt.Solche Zeremonien fanden früher im Vatikan statt, werden jedoch seit 2015 auf Wunsch des Papstes in den jeweiligen Erzdiözesen abgehalten. Es ist das erste Mal, dass in einer Kirche in Südkorea eine Feier zur Pallium-Auferlegung stattfand.