Politische Parteien machen im Zusammenhang mit Itaewon-Unglück unterschiedliche Schuldige aus

Photo : YONHAP News

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Massengedränge in Itaewon haben die politischen Parteien jeweils unterschiedliche Schuldige ausgemacht.Am Montag wurde zu dem Unglück eine Fragestunde im parlamentarischen Ausschuss für öffentliche Verwaltung und Sicherheit abgehalten.Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas forderte einen Rücktritt des Innenministers Lee Sang-min und des nationalen Polizeichefs Yoon Hee-keun.Der Oppositionsabgeordnete Cheon Jun-ho sagte an den Minister gewandt, dass dieser seiner Verantwortung im Amt nicht gerecht geworden sei. Mit unangemessenen Bemerkungen habe er den Menschen zusätzliche Schmerzen bereitet, hieß es weiter.Die regierende Partei Macht des Volks sieht vor allem Versäumnisse des früheren Chefs der Polizeistation Yongsan, Lee Im-jae, und von Ryu Mi-jin, die zum Zeitpunkt des Unglücks die Verantwortung in der Notfallzentrale der Seouler Polizei hatte.Der Regierungsabgeordnete Chung Woo-taik wies darauf hin, dass die beiden Beamten drei Monate vor Ablauf der Amtszeit der früheren Moon Jae-in-Regierung auf ihre Posten befördert worden seien.