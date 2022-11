Yoon tadelt Polizei wegen unzureichenden Vorgehens bei Desaster in Itaewon

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Polizei wegen einer unzureichenden Reaktion auf das Menschengedränge im Seouler Viertel Itaewon am 29. Oktober getadelt.Die entsprechende Äußerung machte Yoon laut dem stellvertretenden Sprecher des Präsidialamtes Lee Jae-myoung in einer unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehaltenen Diskussion während einer Sitzung zur Überprüfung des nationalen Sicherheitssystems am Montag.Yoon fragte, warum Polizisten vor Ort vier Stunden lang tatenlos zugesehen hätten. Die damalige Situation müsste höllisch gewesen sein. Wie könne man in dieser Situation sagen, dass die Polizei keine Befugnis habe. Er könne dies nicht verstehen, sagte er.Yoon wies darauf hin, dass sich das Unglück auf einem Gehweg neben einer Hauptstraße ereignet habe. Die Straße hätte gesperrt werden müssen.Er betonte dann, dass die Verantwortung für die Verhütung von Sicherheitsunfällen bei der Polizei liege.Yoon gab zu, dass der Präsident als Kontrollturm für Katastrophen, als Sicherheitskontrollturm, fungiert. Der Präsident stelle den Kontrollturm für alle nationalen Risiken dar. Um effektiv zu sein, sei es jedoch wichtig, dass schnelle Berichterstattungen erfolgten, unterstrich er zugleich.Die Bekanntmachung der Bemerkungen des Präsidenten während einer Sitzung hinter verschlossenen Türen gilt als ungewöhnlich. Ein Vertreter des Präsidialamtes erläuterte, dass der Präsident angeordnet habe, die Bürger vollständig darüber zu informieren, was während der Sitzung gesagt worden sei.