Kyodo: USA wollen im Falle von Nordkoreas Atomtest Flugzeugträger ins Ostmeer entsenden

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung plant laut Kyodo News, einen nukleargetriebenen Flugzeugträger ins Ostmeer zu entsenden, falls Nordkorea einen siebten Atomtest unternimmt.Unter Berufung auf mehrere Quellen berichtete die japanische Nachrichtenagentur, dass die Entscheidung voraussichtlich in Übereinstimmung mit Japan und Südkorea getroffen werde. Die Regierung von Präsident Joe Biden betrachte eine „integrierte Abschreckung“ als Schlüsselelement ihrer nationalen Sicherheitsstrategie.Nach weiteren Angaben überprüft die Biden-Regierung auch, eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zu entwerfen, die den Export von Erdöl und raffinierten Erdölprodukten nach Nordkorea noch strikter einschränkt und Sanktionen gegen die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus vorsieht.Die USA, Südkorea und Japan erwögen auch die Ankündigung unilateraler Sanktionen gegen Pjöngjang, weil der UN-Sicherheitsrat die Resolution möglicherweise nicht verabschieden könnte. Die Bemühungen, eine ähnliche Resolution zu verabschieden, seien Anfang Mai am Widerstand Russlands und Chinas gescheitert, hieß es weiter.Die Quellen sagten, dass Vorbereitungen getroffen würden, damit sich die Regierungschefs der USA, Japans und Südkoreas später in diesem Monat am Rande internationaler Treffen in Südostasien zu Diskussionen darüber treffen würden, wie auf mögliche Provokationen Nordkoreas reagiert werden könne.