Inlandsproduktion des verarbeitenden Gewerbes erstmals seit fünf Quartalen gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Inlandsproduktion des verarbeitenden Gewerbes Südkoreas ist erstmals seit fünf Quartalen gestiegen.Infolge eines stärkeren Zuwachses der Einfuhren erhöhte sich der Anteil der Importgüter an der Inlandsversorgung jedoch auf den bisher höchsten Stand.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag kletterte der Index der Inlandsversorgung in der herstellenden Industrie im Vorjahresvergleich um 5,3 Prozent auf 110,9 im dritten Quartal.Der Index zeigt die Versorgung mit im Inland hergestellten Produkten und importierten Gütern im Inland an. Daran lässt sich ablesen, wie es um die Situation des verarbeitenden Gewerbes in Südkorea bestellt ist.Bei den im Inland hergestellten Produkten wurde ein Zuwachs von 2,1 Prozent verzeichnet. Davor war seit dem dritten Quartal letzten Jahres vier Quartale in Folge ein Rückgang verbucht worden.