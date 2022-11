Präsident Yoon zieht in neue Präsidentenresidenz um

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und seine Gattin Kim Keon-hee haben am Montag die neue Präsidentenresidenz in Hannam-dong in Seoul bezogen.Yoon verließ am Dienstagmorgen die neue Residenz, um arbeiten zu gehen.Yoon war bislang zwischen seinem Privathaus in Seocho-dong im Süden der Hauptstadt und dem Büro gependelt, während die frühere Residenz des Außenministers zur neuen Präsidentenresidenz umgebaut worden war. Die Umbauarbeiten wurden im Juli abgeschlossen, der Umzug verzögerte sich jedoch, weil noch Sicherheitsanlagen fehlten.Nach dem Umzug soll Yoon für den Weg zur Arbeit nur noch etwa fünf Minuten brauchen.