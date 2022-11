Polizei durchsucht Büros der nationalen Polizeibehörde und der Bezirksverwaltung Yongsan

Photo : YONHAP News

Das Sonderhauptquartier für Ermittlungen der nationalen Polizeibehörde durchsucht im Zuge der Ermittlungen zum tödlichen Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon seit Dienstagvormittag 55 Orte.Betroffen sind Institutionen, die mit dem Desaster am 29. Oktober zusammenhängen. Die Durchsuchungen erfolgen sechs Tage nachdem am 2. November acht Orte durchsucht worden waren, darunter die Seouler Polizeibehörde, die Polizeistation Yongsan und das Bezirksamt Yongsan.Durchsucht werden die Büros des nationalen Polizeichefs Yoon Hee-keun und des Chefs der Seouler Polizeibehörde, Kim Kwang-ho. Weitere Büros der Polizeibehörde der Hauptstadt sowie das Büro des Chefs der Polizeistation Yongsan und weitere dortige Büros sind von den Razzien betroffen.Das Ermittlungshauptquartier schickte auch Ermittler zum Bezirksamt Yongsan, um an 19 Stellen, einschließlich des Büros der Bezirksleiterin Park Hee-young und des Büros ihres Stellvertreters, nach Materialien zu suchen. Auch mit der Feuerwehr verbundene Standorte, einschließlich des Seouler Brand- und Katastrophenhauptquartiers, sowie die Zentrale von Seoul Metro und der U-Bahnhof Itaewon stehen auf der Liste.Das Ermittlungshauptquartier hatte zuvor sechs Beamte, einschließlich des ehemaligen Chefs der Polizeistation Yongsan, Lee Im-jae, der Bezirksleiterin von Yongsan, Park Hee-young, sowie des Leiters der Feuerwache Yongsan, Choi Sung-beom, als Verdächtige identifiziert. Ihnen wird vorgeworfen, mit Fahrlässigkeit im Amt dazu beigetragen zu haben, dass es Todesopfer und Verletzte gab.Auch wurde festgestellt, dass Beamte der Polizeistation Yongsan, einschließlich des für Informationen zuständigen Abteilungsleiters, einen vor Halloween erstellten Bericht nach dem Unglück gelöscht hatten, in dem auf die Gefahr eines Sicherheitsunfalls hingewiesen wurde.Das Ermittlungshauptquartier will bei den heutigen Durchsuchungen Mobiltelefone von Hauptverdächtigen und Zeugen, Dokumente im Zusammenhang mit Halloween-Feiern und Computerdaten sicherstellen.