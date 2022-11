KDCA-Chefin: Aufhebung des Masken-Mandats in Innenräumen noch zu früh

Photo : YONHAP News

Die Aufhebung der Maskenregeln für Innenräume wird ernsthaft diskutiert werden, wenn eine erwartete Winterwelle von Covid-19-Infektionen vorbei ist.Die Kommissarin der Agentur für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), Peck Kyong-ran, machte die Bemerkung am Dienstag in einer parlamentarischen Frage-und-Antwort-Sitzung. Sie sagte, dass das Masken-Mandat für Innenräume vorerst bestehen bleiben werde, da die Zahl der Fälle vor den Wintermonaten zunehme.Peck stellte fest, dass die öffentliche Meinung über die Aufhebung der Beschränkungen gespalten sei. Der Anstieg der täglichen Covid-19-Fälle halte seit mehreren Wochen an und es daher nicht als der richtige Zeitpunkt für eine Lockerung der Beschränkungen angesehen werde. Ihre Antwort erfolgte, da Gesundheitsexperten warnen, dass die tägliche Zahl auf 200.000 steigen könnte, sobald die siebte Welle der Pandemie beginne.In Bezug auf Bedenken, dass sich eine langfristige Maskennutzung negativ auf die allgemeine Gesundheit der Menschen auswirken werde, sagte die Kommissarin, es sei nicht klar, ob dies der Fall sei.Sie fügte jedoch hinzu, dass sich die Behörden bewusst seien, dass die Maßnahme die schulische Bildung und Entwicklung von Kindern beeinträchtigen könnte.