Sterbliche Überreste von 22 ausländischen Opfern des Itaewon-Massengedränges beigesetzt oder überführt

Die sterblichen Überreste von 22 der 26 ausländischen Staatsangehörigen, die bei dem Massengedränge in Itaewon getötet wurden, wurden in Begräbnisstätten innerhalb des Landes beigesetzt oder in ihre Heimatländer überführt.Der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, gab die Neuigkeit am Dienstag in einer Lagebesprechung mit den Medien bekannt und sagte, dass die sterblichen Überreste von zwei weiteren ausländischen Opfern diese Woche in ihre Länder überführt werden. Die restlichen zwei Opfer verbleiben noch, ihr Transport wird nach dieser Woche erwartet.Lim erklärte, dass Beamte des Ministeriums die Särge bei dem Transport zu den örtlichen Flughäfen eskortieren, von wo sie in ihre jeweiligen Länder überführt werden. Südkoreanische Botschafter und Botschaftsbeamte stehen an den Ankunftsflughäfen in den jeweiligen Ländern bereit, um die sterblichen Überreste und die Hinterbliebenen respektvoll in Empfang zu nehmen.​Die Regierung werde ihre größtmögliche Zuvorkommenheit zeigen, bis alle ausländischen Opfer in Frieden ruhen, sagte er.Nach Angaben des Ministeriums wurden die staatlich finanzierten Bestattungskosten und Entschädigungen bisher an Hinterbliebene von 18 ausländischen Opfern gezahlt. Die Familien der verbleibenden sechs ausländischen Opfer haben diese Woche Zeit, ihre Anträge zu vervollständigen. Die Regierung sagte zuvor, sie würde 20 Millionen Won als Entschädigung und weitere 15 Millionen Won als Bestattungskosten für jedes ausländische Opfer bereitstellen.Insgesamt 26 ausländische Staatsangehörige aus 14 Ländern, darunter der Iran, China, Russland, die USA, Japan, Australien und Frankreich, verstarben am 29. Oktober bei dem tödlichen Massengedränge in Itaewon im Zentrum von Seoul.