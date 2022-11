Pentagon hält an Behauptung von Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland fest

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die Position bekräftigt, dass Nordkorea Russland mit Artilleriegeschossen für den Krieg gegen die Ukraine beliefere.Die entsprechende Äußerung erfolgte, nachdem Nordkorea die Behauptung der USA bestritten hatte.Pentagon-Sprecher Patrick Ryder sagte am Dienstag (Ortszeit) angesichts einer Frage nach weiteren Informationen über den Verdacht, er habe nichts Neues zu bieten als das, was der Nationale Sicherheitsrat mitgeteilt habe.Zugleich sagte er jedoch, dass die Informationen, die den USA vorlägen, lauteten, dass Nordkorea heimlich eine beträchtliche Menge an Artilleriemunition an Russland liefere. Washington werde die Situation weiterhin überwachen.Ein hochrangiger Beamter des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums hatte am Dienstag koreanischer Zeit in einer Stellungnahme erklärt, dass Nordkorea niemals ein Waffengeschäft mit Russland gemacht habe und dies auch nicht plane. Er hatte die Behauptung der USA als feindseligen Versuch bezeichnet.