USA verhängen Sanktionen gegen zwei Personen wegen Unterstützung des nordkoreanischen Waffenprogramms

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen zwei Personen verhängt, die an Transport- und Beschaffungsaktivitäten für Nordkoreas Entwicklung von Raketen und Massenvernichtungswaffen beteiligt sind.Das US-Finanzministerium sagte in einer Erklärung am Dienstag, dass das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) Sanktionen gegen zwei nordkoreanische Staatsangehörige verhängt habe, die mit der staatlichen nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo verbunden seien.Das Ministerium führte aus, die beiden Personen seien im Auftrag des nordkoreanischen Ministeriums für Raketenindustrie am Transport elektronischer Teile von China nach Nordkorea beteiligt gewesen und hätten im Auftrag des nordkoreanischen Generalbüros für Aufklärung (RGB) bei der Beschaffung von Waren aus China geholfen.Das OFAC benannte auch die zuvor sanktionierte nordkoreanische Cyberagentur Tornado Cash erneut und beschuldigte sie, an der Geldwäsche von 455 Millionen Dollar an Kryptowährung beteiligt gewesen zu sein, die von der mit dem Regime verbundenen Lazarus-Gruppe gestohlen worden seien.Das Finanzministerium sagte, die Schritte seien Teil der laufenden Bemühungen der USA, die Möglichkeiten Nordkoreas einzuschränken, seine widerrechtlichen Programme über Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen voranzutreiben, nachdem in letzter Zeit zahlreiche ballistische Raketen gestartet wurden, die eindeutig gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstießen.