Staatsanwaltschaft durchsucht Haus und Büro vom engen Berater des DP-Vorsitzenden

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte durchsuchten das Haus und das Büro eines engen Mitarbeiters des Vorsitzenden der wichtigsten Oppositionspartei Demokratische Partei (DP), Lee Jae-myung, um Bestechungsvorwürfe zu untersuchen.Die Staatsanwaltschaft des Zentralbezirks von Seoul schickte am Mittwochmorgen Ermittler zum Haus von Jeong Jin-sang, dem Leiter des Büros für die Koordinierung der Politik des Parteivorsitzenden.Staatsanwälte und Ermittler wurden auch in die DP-Zentrale auf Yeouido geschickt, wo sich Jeongs Büro befindet. Jeong wird vorgeworfen, zwischen 2014 und 2020 fast 100 Millionen Won von Schlüsselfiguren erhalten zu haben, die in den hochkarätigen Daejang-dong-Entwicklungsskandal verwickelt waren, sowie seit 2013 an Feiertagen hochpreisige Geschenke von ihnen erhalten zu haben.Jeong gilt als einer der beiden engsten Mitarbeiter des Parteivorsitzenden, zusammen mit Kim Yong, dem stellvertretenden Leiter der DP-Denkfabrik Institute for Democracy. Kim war am Tag zuvor angeklagt worden, 847 Millionen Won an illegalen politischen Geldern durch den Entwicklungsskandal erhalten zu haben.