Veranstaltung zum Gedenktag für UN-Veteranen des Koreakriegs findet am Freitag in Busan statt

Photo : YONHAP News

Eine Veranstaltung zum Gedenken an die im Koreakrieg gefallenen UN-Soldaten findet am Freitag in Busan statt.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten kündigte heute an, am Freitag um 10.50 Uhr auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan eine Veranstaltung zum Internationalen Gedenktag für UN-Veteranen des Koreakriegs abzuhalten.Dazu werden etwa 100 Personen erwartet, darunter Ministerpräsident Han Duck-soo sowie der Minister für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, Park Min-shik. Anwesend sein werden auch Diplomaten aus den 22 Staaten, die am Koreakrieg teilgenommen hatten, und UN-Kriegsveteranen und Familien aus 15 Ländern, die vom Ministerium nach Südkorea eingeladen wurden.Um elf Uhr wird in ganz Busan eine Gedenksirene für eine Minute ertönen. 21 Trauersalute werden geschossen.Dabei wird Richard Whitcomb, einem verstorbenen US-General, der Zivilverdienstorden Mugunghwa-Medaille postum verliehen. Er hatte während des Koreakriegs als Kommandeur des 2. Logistikkommandos der USA in Busan gedient und sich nach dem Krieg um Kriegswaisen gekümmert.Außerdem werden die sterblichen Überreste von drei Kriegsveteranen aus den Niederlanden und Großbritannien dort bestattet.