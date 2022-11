Personalmangel bei Hälfte von Unternehmen in Branchen Schiffbau, Halbleiter und Zukunftsautos

Photo : YONHAP News

Etwa die Hälfte der Unternehmen in den Branchen Schiffbau, Halbleiter und Zukunftsautos, Südkoreas Schlüsselbranchen, beklagt einen Personalmangel.Das ergab eine Umfrage, die der Unternehmerverband Korea Enterprises Federation (KEF) im September durchführte.Demnach antworteten 52 Prozent der befragten Firmen aus der Schiffbaubranche, dass bei ihnen ein Personalmangel herrsche.Bei Halbleitern gaben 45 Prozent der Unternehmen diese Antwort, bei Zukunftsautos 43 Prozent.Als Grund für den Personalmangel nannten Firmen in der Schiffbau- und der Halbleiterbranche häufige Arbeitsplatzwechsel und Rücktritte. In den Branchen Zukunftsautos und Biohealth wurde auf einen Mangel an Bewerbern mit Berufserfahrung hingewiesen.Die KEF forderte eine Verstärkung der maßgeschneiderten beruflichen Ausbildung und Lockerungen der Beschäftigungsregeln, damit der Personalmangel behoben werden kann.