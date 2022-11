Präsident Yoon nimmt an ASEAN-Treffen und G20-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am Freitag zu einer sechstägigen Reise nach Kambodscha und Indonesien aufbrechen, um an mutilateralen Gipfeltreffen teilzunehmen.Laut dem Präsidialamt werden Diskussionen geführt, um am Rande der Treffen trilaterale Gipfelgespräche mit den USA und Japan und ein bilaterales Spitzentreffen mit den USA abzuhalten.Yoon wird vom 11. bis 13. November nach Phnom Penh reisen, um Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN zu führen.Er wird am Korea-ASEAN-Gipfel, dem ASEAN-Plus-Drei-Gipfel und dem Ostasiengipfel teilnehmen. Dabei wird er Südkoreas Pläne für die Solidarität mit der ASEAN und die indopazifische Strategie vorstellen.Der nationale Sicherheitsberater, Kim Sung-han, sagte, diesmal werde ein Puzzle der regionalen Diplomatie zusammegesetzt, die von der indopazifischen Strategie repräsentiert werde. Damit werde das Grundgerüst der Außenpolitik à la Yoon Suk Yeol vervollständigt.Yoon wird anschließend nach Bali weiterreisen, um am G20-Gipfel teilzunehmen. Er wird auf Sitzungen zu den Themen Ernährungs- und Energiesicherheit sowie Gesundheit sprechen.Auch ein Treffen mit koreanischen Unternehmern in Indonesien sowie die Teilnahme am B20-Summit, eine Zusammenkunft von Vertretern von Wirtschaftsorganisationen und Unternehmern, sind geplant.Bilaterale Gespräche am Rande der multilateralen Treffen sind zu einem beträchtlichen Teil noch nicht festgelegt. Einem Beamten des Präsidialamtes zufolge sind Konsultationen über ein trilaterales Treffen mit den USA und Japan sowie ein bilaterales Treffen mit den USA im Gange.Ein bilaterales Spitzengespräch mit Japan ist nicht beschlossen. Die Abhaltung eines Spitzentreffens mit China gilt als wenig wahrscheinlich. Der Beamte des Präsidialamtes sagte nur, dass es die Gelegenheit geben werde, dass Yoon am Tagungsort Chinas Präsident Xi Jinping auf natürliche Weise begegnen werde.First Lady Kim Keon-hee wird Yoon auf der anstehenden Reise begleiten.Nach der Rückkehr wird Yoon am 17. November mit seinem Kollegen aus den Niederlanden und am 18. November mit dem Kollegen aus Spanien zu Spitzengesprächen zusammenkommen.