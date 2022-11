Korea-Amerikaner zum dritten Mal ins Repräsentantenhaus gewählt

Photo : YONHAP News

Erstmals seit 26 Jahren ist ein koreanischstämmiger Amerikaner zum dritten Mal ins Repräsentantenhaus der USA gewählt worden.Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass der Demokrat Andy Kim in der Wahl im 3. Kongresswahlbezirk des Bundesstaates New Jersey am Dienstag den Republikaner Bob Healey besiegt habe.Kim ist der erste Kongressabgeordnete koreanischer Abstammung, der zum dritten Mal gewählt wurde, seit es Jay Chang-joon Kim im Jahr 1996 gelungen war.Andy Kim hatte im September 2009 als Irak-Experte für das US-Außenministerium zu arbeiten begonnen. Er hatte 2011 als Berater von US-Kommandeuren in Afghanistan gedient.