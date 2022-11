Südkoreas Militär: Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute eine unidentifizierte ballistische Rakete ins Ostmeer abgeschossen.Das teilte der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit.Das Militär analysiert derzeit den genauen Startort und technische Daten sowie Eigenschaften, darunter die Flugweite.Der heutige Start erfolgte vier Tage, nachdem Nordkorea am 5. November aus dem Gebiet Dongrim in der Provinz Nord-Pyongan vier ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Westmeer abgeschossen hatte.Die Provokation ist besonders auffällig, weil das südkoreanische Militär derzeit die Stabsrahmenübung Taegeuk in Vorbereitung auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen abhält und die Stimmenauszählung nach den US-Zwischenwahlen läuft.