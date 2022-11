KBS-Umfrage: 73 Prozent befürworten eine Entlassung der Verantwortlichen für Massengedränge in Itaewon

Photo : YONHAP News

Über 70 Prozent der Südkoreaner befürworten eine Entlassung der Verantwortlichen für das Massengedränge in Itaewon.Das ergab eine Meinungsumfrage, die KBS in Auftrag gegeben hatte.Zwei von drei Befragten sagten demnach, dass die Regierung eine "schlechte Arbeit" mache, über 45 Prozent waren der Auffassung, dass sie eine "sehr schlechte Arbeit" mache.Eine Bestrafung der Verantwortlichen für das Unglück in Itaewon befürworteten 73,8 Prozent der Befragten. 23 Prozent waren gegen eine Bestrafung.Etwas mehr als 43 Prozent stimmten zu, dass die Nationalversammlung in jedem Fall eine eigene Untersuchung zu dem Unglück starten sollte. 33,3 Prozent sprachen sich dafür aus, eine solche Untersuchung erst nach dem Abschluss der Ermittlungen zu beginnen.Die Umfrage wurde von Hankook Research von Sonntag bis Dienstag durchgeführt. Das Konfidenzniveau liegt bei 95 Prozent, die Fehlerquote bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details zu der Umfrage können im Internetauftritt von KBS nachgelesen werden.