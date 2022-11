KBS-Umfrage: Unbeliebtheitsgrad des Staatspräsidenten liegt bei 64,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Nach dem Ergebnis einer Umfrage im Auftrag von KBS sind zwei Drittel der Südkoreaner mit der Arbeit von Staatspräsident Yoon Suk Yeol unzufrieden.KBS gab die Umfrage in Auftrag, da Yoon am heutigen Donnerstag genau sechs Monate im Amt ist. Seine Beliebtheitswerte veränderten sich verglichen mit der Umfrage zum 100. Tag im Amt kaum.64,9 Prozent der Befragten attestierten Yoon eine "schlechte Arbeit". 30,1 Prozent sind mit seiner Leistung zufrieden. Über 45 Prozent meinten, dass Yoon eine "sehr schlechte Arbeit" mache.Fast 60 Prozent der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass Yoon auch in seiner verbleibenden Amtszeit einen schlechten Job machen werde.Die Sympathiewerte der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) lagen in der aktuellen Umfrage bei 26,5 Prozent. Erstmals seit den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok im vergangenen Jahr wurde damit für die Partei ein Wert im 20-Prozent-Bereich ermittelt. Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas kam auf einen Beliebtheitswert von 32,9 Prozent.Die Umfrage wurde von Hankook Research von Sonntag bis Dienstag durchgeführt. Das Konfidenzniveau liegt bei 95 Prozent, die Fehlerquote bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details zu der Umfrage können im Internetauftritt von KBS nachgelesen werden.