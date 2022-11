Präsidialamt will MBC-Reporter nicht in Präsidentenmaschine zum ASEAN- und G20-Gipfel mitreisen lassen

Photo : YONHAP News

Journalisten des Rundfunksenders MBC dürfen nicht in der Präsidentenmaschine zum Gipfel der ASEAN und der G20 mitreisen.Die Entscheidung gab das Präsidialamt am Mittwoch, zwei Tage vor der sechstägigen Auslandsreise nach Kambodscha und Indonesien, bekannt.Begründet wurde die Entscheidung mit einer einseitigen Berichterstattung des Senders. Um einer solchen Berichterstattung vorzubeugen, sei es unvermeidlich gewesen, die Journalisten nicht mitzunehmen.MBC protestierte gegen die Entscheidung. Diese sei eindeutig ein Eingriff in die Berichterstattung der Medien.MBC will dennoch über Yoons Südostasienreise berichten und die Journalisten in anderen Maschinen dorthin reisen lassen.